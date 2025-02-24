В Воронеже число классов, отправленных на карантин, выросло до 123

В воронежских школах выросло количество классов, закрытых на карантин из-за большого числа заболевших учеников. По данным, предоставленным мэрией в понедельник, 24 февраля, их стало 123. Классы эти расположены в 39 школах. Неделей ранее на карантине их было 114. А вот школ, где эти меры вынужденно приняли, было больше — 42.
Напомним, карантин вводят, когда болеют, как минимум, 20 процентов учеников. При этом в Воронеже работают 123 школы с 4378 классами, которые посещают около 130 тысяч детей. Таким образом, на вынужденные каникулы распустили только 2,8% классов.
При этом закрытая на карантин группа в детском саду, как сайт vrn.kp.ru сообщал ранее, уже открылась. Таким образом, в воронежских дошкольных образовательных учреждениях на данный момент никого на карантин не распускали.