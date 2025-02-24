«Фабрику крови» создают в Беларуси — Россия может подключиться к проекту

«Министерство здравоохранения области заинтересовано в партнерстве по организации производства препаратов крови, включая компоненты для лечения редких заболеваний. Для наших медиков это очень важно, как и для белорусских коллег — создание в городе Ганцевичи современного предприятия. Готовы продолжить в этом направлении консультации, в том числе по вопросам приобретения технологий производства», — сказал Куйвашев.