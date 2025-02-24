«Фабрику крови» создают в Беларуси — Россия может подключиться к проекту

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Свердловская область РФ заинтересована в партнерстве с белорусскими коллегами по организации производства препаратов крови, сообщил глава этого российского региона Евгений Куйвашев в понедельник на переговорах с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, передает корреспондент Sputnik.
Производство лекарственных препаратов на основе плазмы крови планируется к запуску в 2025 году на базе филиала РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий в Ганцевичах. Там будут изготавливать «Альбумин» и «Иммуноглобулин внутривенный». В данный момент завершаются строительные работы будущей биофармацевтической фабрики.
«Министерство здравоохранения области заинтересовано в партнерстве по организации производства препаратов крови, включая компоненты для лечения редких заболеваний. Для наших медиков это очень важно, как и для белорусских коллег — создание в городе Ганцевичи современного предприятия. Готовы продолжить в этом направлении консультации, в том числе по вопросам приобретения технологий производства», — сказал Куйвашев.