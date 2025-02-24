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Последние новости к вечеру 24 февраля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 24 февраля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 24 февраля — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 24 февраля 2025 года.

ЕС утвердил новый пакет санкций против России

Источник: AP 2024

ЕС утвердил 16-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 48 человек, 35 организаций, восемь СМИ и 78 судов. Санкции включают экспортные ограничения и отключение ряда российских банков от SWIFT с 17 марта.

Британия приняла крупнейший пакет санкций против России

Источник: AP 2024

Лондон ввел ограничения против 107 новых объектов, включая бизнесменов, банкиров и 40 судов. Санкции затронули компании из Китая, Турции, Индии и других стран за поставки электроники в Россию.

Кремль рассказал, о чем Путин и Си говорили по телефону

Источник: AP 2024

Китайский лидер поддержал диалог России и США, выразив готовность содействовать урегулированию конфликта. Лидеры подтвердили график встреч и подчеркнули стратегическое партнерство двух стран.

Рада провалила голосование по заявлению о полномочиях Зеленского

Источник: AP 2024

Парламент Украины не принял постановление о поддержке президента — 218 голосов при необходимых 226. Голосование проходило в присутствии еврокомиссаров. Трамп ранее призвал Киев провести выборы.

Внутри российского консульства в Марселе произошел взрыв

Источник: Генконсульство России в Марселе

В районе российского генконсульства во Франции произошли взрывы. По данным МИД РФ, это может быть теракт. Пострадал только объект, найдены взрывные устройства и угнанный автомобиль. Россия требует расследования.