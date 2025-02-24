Из-за отправки гумконвоя в Уфе до утра закроют парковку напротив конгресс-холла «Торатау»

Сегодня вечером, 24 февраля, в Уфе закроют парковку напротив конгресс-холла «Торатау». Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
Ограничения, которые продлятся 13 часов, с 21:00 до 10:00, будут введены в связи с обеспечением безопасности пешеходов и водителей во время подготовки и отправки гуманитарного конвоя.
Власти города просят жителей и гостей столицы Башкирии с пониманием отнестись к возможным неудобствам и выбирать на указанный период другие места для парковки.
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