Молдавский праздник весны «Мэрцишор-2025» отметят в Москве 7 марта

В рамках фестиваля планируется установить рекорд России по наибольшему количеству собранных на одном дереве мэрцишоров — бутоньерок из красных и белых ниток в виде цветков, помпончиков или куколок. Именно они являются символом праздника весны и любви Мэрцишор.