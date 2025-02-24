Молдавский праздник весны «Мэрцишор-2025» отметят в Москве 7 марта

Культурно-образовательный центр Молдовы проведёт 7 марта в Гостином Дворе фестиваль «Всероссийский Мэрцишор — 2025». Национальный праздник весны, который широко отмечают в республике в начале марта, в столице России культурно-образовательный центр Молдовы организует второй год подряд.
Гостей ждут яркие выступления российских и молдавских артистов, творческие мастер-классы по национальным ремёслам, фуршет с традиционной кухней, выставка продукции фермеров и мастеров народных промыслов.
В рамках фестиваля планируется установить рекорд России по наибольшему количеству собранных на одном дереве мэрцишоров — бутоньерок из красных и белых ниток в виде цветков, помпончиков или куколок. Именно они являются символом праздника весны и любви Мэрцишор.
Для соотечественников подготовлена насыщенная программа. Для детей — мастер-классы, театрализованные представления, аквагрим, а для взрослых — национальные молдавские танцы, традиционные угощения, розыгрыш призов и многое другое.
Со сцены для гостей прозвучат песни в исполнении заслуженных артистов России Дениса Майданова и Александра Маршала, заслуженной артистки Приднестровья Ольги Варвус, заслуженной артистки Гагаузии Людмилы Тукан, победителя международного конкурса «Новая Волна — 2017» Иона Морару, арт-проекта «Тенора XXI века» и участника шоу «Голос» Максима Завидия. Также выступят артисты из Молдовы: Ионел Истрати, музыкальный коллектив Colaj-folk и группа Lume.