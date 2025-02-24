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В Ростовской области прокомментировали слухи «о скором запуске аэропорта Платов»

Информация о полном запуске аэропорта Платов в Ростовской области оказалась фейком.

Источник: Комсомольская правда

Информация «о скором запуске аэропорта Платов» в Ростовской области не соответствует действительности. «Срочная подготовка» не ведется, «сбора заявок на полеты» нет.

— В случае изменений в режиме работы Росавиация сообщит об этом официально и заблаговременно, — говорится в телеграм-канале пресс-секретаря ФАВТ Артема Кореняко.

Напомним, с февраля 2022 года в донском аэропорту действуют ограничения на прием и отправку самолетов. В 2024 году сообщалось, что донская аэрогавань непрерывно поддерживает состояние летной годности и готовности к приему воздушных судов.