Самые сильные снегопады в Челябинской области пройдут 26 февраля на юге и 27 — севере

«По предварительным прогнозам, к концу рабочей недели влияние циклонов из Средней Азии прервется промежуточным гребнем антициклона, а в выходные дни Челябинская область уже окажется на далекой периферии ложбины северных циклонов — выпадение осадков в этот период ожидается лишь местами. Температурный фон в течение недели ожидается комфортным, а наибольшие суточные амплитуды будут наблюдаться под воздействием гребня высокого давления — при менее облачной погоде», — отмечают синоптики.