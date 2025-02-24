Самые сильные снегопады в Челябинской области пройдут 26 февраля на юге и 27 — севере

Об этом сообщается в обзоре атмосферных процессов и наиболее важных явлений погоды, ожидаемых с 25 по 27 февраля 2025 года.
Антициклон, определявший погоду на Среднем и Южном Урале с середины прошлой недели, уже сдал позиции в Челябинской области, довлеет азиатский циклон и прошел снег. На северные границы Свердловской области поступает более теплый атлантический воздух, днем 23 февраля температура в Североуральске, Карпинске повышалась до нуля. Островом ночного мороза минувшей ночи был северо-восток Свердловской области, в Верхотурье, Таборах — минус 30.
«В середине недели над Уралом ожидается преобладание неярко выраженной циклонической циркуляции, что обеспечит преимущественно облачную погоду,
Специалисты Челябинского ЦГМС говорят, что господствующий над Средней Азией высотный циклон и формирующиеся под его влиянием в приземном поле давления молодые циклоны «заглянут» и на Южный Урал. Их визиты будут сопровождаться осадками, наиболее интенсивными в середине недели, небольшим усилением ветра и слабыми метелями.
«По предварительным прогнозам, к концу рабочей недели влияние циклонов из Средней Азии прервется промежуточным гребнем антициклона, а в выходные дни Челябинская область уже окажется на далекой периферии ложбины северных циклонов — выпадение осадков в этот период ожидается лишь местами. Температурный фон в течение недели ожидается комфортным, а наибольшие суточные амплитуды будут наблюдаться под воздействием гребня высокого давления — при менее облачной погоде», — отмечают синоптики.
Ночью 25 февраля в большинстве районов Челябинской области пройдет небольшой, местами — умеренный снег, будет минус 10−15, при прояснении — до 18 градусов: днем во вторник ожидаются лишь небольшие и локальные снегопады, минус 3−8. На дорогах образуется гололедица. Ветер северной четверти 3−8 м/с, предстоящей ночью кое-где порывы до 11 м/с.
Ночью 26 февраля местами небольшой снег, на крайнем юге — умеренный, минус 10−15, в низинах — до 18 градусов; днем в среду небольшой, местами — умеренный снег, на юге — сильный, минус 3−8. Ветер северной четверти 3−8 м/с.
Ночью 27 февраля также небольшой, местами — умеренный снег, но уже на севере — сильный, минус 10−15, в низинах — до 18 градусов: днем в четверг при кое-где небольшой снег, минус 3−8. Ветер южной четверти 3−8 м/с.