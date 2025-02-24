В СКФУ подготовили 100 операторов БПЛА для географических исследований

Отмечается, что специалисты Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) активно используют дроны и квадрокоптеры для географических исследований. Кроме того, они уверены, что увеличение числа специалистов в области пилотирования БПЛА будет способствовать развитию цифровых технологий в интересах геоинформационных систем. «Современные беспилотные авиасистемы перспективны при проведении географических исследований: позволяют проводить более детальное картографирование, с высокой точностью отслеживать геологические и гидрологические явления. Также снимки с дронов позволяют строить высокоточные 3D-модели местности, цифровые модели рельефа топографическую съемку территории», — приводятся в сообщении слова доцента департамента географии и геоинформатики СКФУ Николая Сопнева.