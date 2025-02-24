В СКФУ подготовили 100 операторов БПЛА для географических исследований

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Первые 100 студентов Северо-Кавказского университета (СКФУ) стали специалистами по управлению беспилотными летательными аппаратами для проведения географических исследований, сообщает пресс-служба вуза.
По информации пресс-службы, в рамках программы «Приоритет-2030» в СКФУ обучили 100 студентов, которым присвоена квалификация «оператор беспилотных авиасистем».
«СКФУ завершил первую в регионе программу дополнительного профессионального образования по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) для проведения географических исследований. В течение полугода в рамках проекта “Цифровые кафедры” (Программа стратегического академического лидерства “Приоритет-2030”) студенты изучали основы физики и механики полетов, проводили отработку навыков летной эксплуатации беспилотных авиасистем и моделирование территории по материалам съемок», — говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) активно используют дроны и квадрокоптеры для географических исследований. Кроме того, они уверены, что увеличение числа специалистов в области пилотирования БПЛА будет способствовать развитию цифровых технологий в интересах геоинформационных систем. «Современные беспилотные авиасистемы перспективны при проведении географических исследований: позволяют проводить более детальное картографирование, с высокой точностью отслеживать геологические и гидрологические явления. Также снимки с дронов позволяют строить высокоточные 3D-модели местности, цифровые модели рельефа топографическую съемку территории», — приводятся в сообщении слова доцента департамента географии и геоинформатики СКФУ Николая Сопнева.