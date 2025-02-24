От 379 тысяч: квартиры должников из Башкирии пустят с молотка

В Башкирии объявили аукцион по продаже конфискованных у должников квартир. Недвижимость, которая уйдет с молотка, зарегистрирована в разных муниципалитетах республики.
Принять участие в торгах сможет любой желающий. Приема заявок через электронную площадку «ГИС Торги» на участие в аукционе завершится 17 марта, сами торги пройдут спустя в тот же день.
На продажу будет выставлена следующая недвижимость:
— комната в Стерлитамаке площадью 18,4 квадратных метра на улице Химиков, 24 — начальная цена — 550 тысяч рублей;
— квартира в Уфе (40,4 кв.м.) на улице Александра Невского, 37 — 3,71 миллиона рублей;
— квартира в Стерлитамаке площадью (34,1 кв.м.) на проспекте Октября, 43 — 2,6 миллиона рублей;
— комната в Нефтекамске (11,8 кв.м.) на улице Ленина, 58 — 483 тысячи рублей;
— квартира в Уфе (42,6 кв.м.) на улице Богдана Хмельницкого, 147 — 3,4 миллиона рублей;
— квартира в Ишимбае (30,2 кв.м.) на улице Революционная, 8а — 1,7 миллиона рублей;
— комната в Туймазах (13,1 кв.м.) на улице Островского, 51 — 399 тысяч рублей;
— комната в Мелеузе (17,7 кв.м.) в микрорайоне 31-й, дом № 6 — 474 тысяч рублей;
— комната в Нефтекамске (12,8 кв.м.) на улице Дзержинского, 3 — 522 тысяч рублей;
— комната в Туймазах (17,8 кв.м.) в микрорайоне Молодежный, дом № 12 — 491 тысяч рублей;
— комната в селе Бакалы (10,7 кв.м.) на площаде Ворошилова, дом № 10 — 379 тысяч рублей;
— квартира в Туймазах (51 кв.м.) на улице Кольцевая, 23 — 2,3 миллиона рублей;
— комната в Туймазах (13,8 кв.м.) на улице Мичурина, 17б — 398 тысяч рублей;
— квартира в Салавате (53,6 кв.м.) на улице Первомайская, 42 — 2 миллиона рублей;
— квартира в Салавате (30,4 кв.м.) на бульваре Космонавтов, 16 — 1,9 миллиона рублей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.