Под Ростовом мужчина решил пересечь залив на коньках и погиб

По предварительной информации ведомства, 64-летний мужчина решил пересечь акваторию залива на коньках. Однако лед оказался не настолько прочным. Во время катания мужчина провалился в ледяную воду. Самостоятельно он выбраться не смог и утонул. Тревогу забила дочь погибшего. Когда мужчина перестал выходить на связь, она обратилась к спасателям.