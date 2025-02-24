Под Ростовом мужчина решил пересечь залив на коньках и погиб

Под Ростовом-на-Дону утонул мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось на Таганрогском заливе.
По предварительной информации ведомства, 64-летний мужчина решил пересечь акваторию залива на коньках. Однако лед оказался не настолько прочным. Во время катания мужчина провалился в ледяную воду. Самостоятельно он выбраться не смог и утонул. Тревогу забила дочь погибшего. Когда мужчина перестал выходить на связь, она обратилась к спасателям.
— Таганрогские спасатели и инспекторы ГИМС МЧС России на судне на воздушной подушке вышли на поиски. Тело мужчины было обнаружено в полынье в полукилометре от берега, — прокомментировали в ведомстве.