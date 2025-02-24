Создана способная выявлять неочевидные очаги эпилепсии у детей система ИИ

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Международный коллектив медиков разработал систему машинного обучения, способную выявлять около 64% неочевидных очагов эпилепсии на МРТ снимках мозга детей, которые остаются незаметными для большинства профессиональных медиков. Об этом сообщила пресс-служба британского Королевского колледжа Лондона (KCL).
«Наша система смогла выявить небольшой эпилептический очаг в мозге 12-летнего мальчика, который ежедневно испытывал припадки. Его лечащие врачи не смогли заметить этот очаг и безуспешно пытались лечить мальчика при помощи девяти разных противоэпилептических лекарств. Наш алгоритм позволит быстро выявлять такие очаги и подбирать оптимальную операцию для их подавления», — пояснил научный сотрудник Детской больницы Младенца Иисуса (Италия) Лука де Пальма, чьи слова приводит пресс-служба KCL.
Как отмечают медики, примерно 20% случаев развития эпилепсии связано с появлением органических повреждений или структурных нарушений в тканях мозга, вызывающих припадки у их носителей. Во многих случаях эти приступы нельзя подавить при помощи лекарств, что вынуждает врачей проводить операции, в ходе которых они удаляют или особым образом повреждают очаг эпилепсии. Для их проведения нужно выявить подобную зону на снимках МРТ.
Эту процедуру, по словам исследователей, удается осуществить лишь для половины очагов эпилепсии, что особенно характерно для тех случаев, когда эпилептические припадки вызываются так называемой фокальной кортикальной дисплазией (ФКД). Так ученые называют аномалии в развитии коры мозга, которые возникают еще во время внутриутробного развития в результате появления «точечных» сбоев в процессе миграции будущих нервных клеток внутри зародыша.
Ученые разработали систему машинного обучения, способную выявлять даже самые неочевидные формы фокальной кортикальной дисплазии на снимках МРТ. Для ее разработки ученые собрали и вручную разметили набор изображений, полученных при изучении структуры мозга у 500 здоровых добровольцев и 700 носителей эпилепсии с ФКД, проходивших лечение в 23 медцентрах по всему миру.
Последующие проверки работы этой системы ИИ показали, что она способна выявлять около 64% очагов эпилепсии, которые были пропущены при анализе тех же снимков МРТ несколькими профессиональными врачами-радиологами. В перспективе, это позволит значительно сократить расходы на поиски очагов эпилепсии, а также значительно уменьшит время ожидания для пациентов, подытожили исследователи.
Об эпилепсии.
По данным ВОЗ, около 50 млн человек на Земле страдают от различных форм эпилепсии. Примерно в 70% случаев врачам удается подавить болезнь при помощи медикаментов, однако иногда эпилепсия не поддается лечению. Как предполагают ученые, в большинстве случаев причиной развития эпилепсии являются различные точечные мутации в одиночных генах, а также нарушения во взаимодействиях разных сегментов ДНК. На текущий момент времени ученым известно свыше двух сотен вариаций в структуре генома, повышающих вероятность развития эпилепсии.