Создана способная выявлять неочевидные очаги эпилепсии у детей система ИИ

По данным ВОЗ, около 50 млн человек на Земле страдают от различных форм эпилепсии. Примерно в 70% случаев врачам удается подавить болезнь при помощи медикаментов, однако иногда эпилепсия не поддается лечению. Как предполагают ученые, в большинстве случаев причиной развития эпилепсии являются различные точечные мутации в одиночных генах, а также нарушения во взаимодействиях разных сегментов ДНК. На текущий момент времени ученым известно свыше двух сотен вариаций в структуре генома, повышающих вероятность развития эпилепсии.