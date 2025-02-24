Коронавирус не повлиял на частоту внезапных смертей среди спортсменов

Всего за шесть лет наблюдений медики зафиксировали 387 подобных инцидентов, половина из которых закончилась летальным исходом. Около 203 из них произошло до пандемии, тогда как 184 случая остановки сердца пришлись на время активного распространения SARS-CoV-2 по территории США. По словам исследователей, им не удалось выявить значимых различий в частоте развития остановок сердца среди спортсменов в каждом из этих двух периодов времени.