Житель Нефтекамска лишился прав за покатушки на снегоходе по обычной дороге

В башкирском городе Нефтекамске ночью произошел курьезный случай: местный житель решил прокатиться на снегоходе по обычной дороге вместе с пассажиром, да еще и в нетрезвом виде. Подробности в своем Telegram-канале рассказал глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов.
Патруль ДПС заметил, как снегоход едет в сторону Николо-Березовки, и остановил его. Оказалось, что 37-летний водитель был пьян — алкотестер показал 0,709 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Мужчине выписали штраф в 45 тысяч рублей, а также его лишили водительских прав. Как выяснилось, это его первое подобное нарушение, иначе последствия могли бы быть серьезнее.
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