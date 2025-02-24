Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Нефтекамска лишился прав за покатушки на снегоходе по обычной дороге

Жителя Башкирии задержали за езду на снегоходе по обычной дороге.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Нефтекамске ночью произошел курьезный случай: местный житель решил прокатиться на снегоходе по обычной дороге вместе с пассажиром, да еще и в нетрезвом виде. Подробности в своем Telegram-канале рассказал глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов.

Патруль ДПС заметил, как снегоход едет в сторону Николо-Березовки, и остановил его. Оказалось, что 37-летний водитель был пьян — алкотестер показал 0,709 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Мужчине выписали штраф в 45 тысяч рублей, а также его лишили водительских прав. Как выяснилось, это его первое подобное нарушение, иначе последствия могли бы быть серьезнее.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.