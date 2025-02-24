Вакцина против вируса папилломы поступит в поликлиники Беларуси в мае 2025

Вакцина против вируса папилломы человека поступит в организации здравоохранения в мае 2025 года. Об этом, как пишет БелТА, сообщил завотделением Республиканского центра гигиены, Кирилл Игнатов.
По его словам, уже в мае вакцина будет доступна, а все дети, по возрасту попадающие для проведения вакцинации в соответствии с Нацкалендарем, будут вакцинированы препаратами.
Вакцинация будет проводится за счет бюджета республики.
Отметим, что вакцинировать будут девочек в возрасте 11 лет, сама вакцина против вируса папилломы человека является основным методом профилактики рака шейки матки. Не так давно она была внесена в обновленный Национальный календарь профилактических прививок.
Ранее мы писали о том, что синоптики предупредили про −18 ночью и до +8 днем 25 февраля в Беларуси (тут про это).