Самолет из ОАЭ зашел на второй круг в небе над Самарой

Самолет Шарджа (Объединенные Арабские Эмираты) — Казань в небе над Самарой зашел на второй круг. Инцидент произошел 23 февраля в 22.28 по московскому времени на высоте 2600 футов, сообщается в телеграм-канале AVIAINCIDENT.
— Экипаж сообщил о ложном срабатывании системы предупреждения об опасной близости земли, — говорится в сообщении.
Из-за этого самолет ушел на второй круг, но сигнал срочности при этом не объявлял. В 22.42 по московскому времени самолет благополучно приземлился в аэропорту Казани. Эксплуатантом компании была авиакомпания Air Arabia.