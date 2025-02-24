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Самолет из ОАЭ зашел на второй круг в небе над Самарой

В небе над Самарой у самолета сработала система предупреждения об опасной близости земли.

Источник: Комсомольская правда

Самолет Шарджа (Объединенные Арабские Эмираты) — Казань в небе над Самарой зашел на второй круг. Инцидент произошел 23 февраля в 22.28 по московскому времени на высоте 2600 футов, сообщается в телеграм-канале AVIAINCIDENT.

— Экипаж сообщил о ложном срабатывании системы предупреждения об опасной близости земли, — говорится в сообщении.

Из-за этого самолет ушел на второй круг, но сигнал срочности при этом не объявлял. В 22.42 по московскому времени самолет благополучно приземлился в аэропорту Казани. Эксплуатантом компании была авиакомпания Air Arabia.