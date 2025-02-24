Белорусский врач сказала, почему вредно постоянно смотреть ролики в TikTok

Белорусский врач-психотерапевт доктор медицинских наук Татьяна Емельянцева.рассказала, как пишет БелТА, о том почему вредно постоянно смотреть ролики в TikTok. Все дело в том, что просмотр таких коротких видео приводит к определенным изменениям в головном мозге — так активно начинает образовываться дофамин, гормон, участвующий в регуляции поведения и моторики.
— Короткие видео больше дают эффект дофамина, то есть они прикольные, — констатировала специалист. — Но она работает вспышкой. И получается, что идет информационный перегруз. Но потом депрессия, — обобщила Татьяна Емельянцева.
Ранее мы писали о том, что уже в мае 2025 года в медучреждения Беларуси поступит вакцина против папилломы человека (тут про это).