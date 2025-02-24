За год в Уфе заменят свыше полутысячи лифтов в более чем двухстах домах

В Уфе стартовала замена лифтов в многоквартирных домах в рамках программы Республиканской капитального ремонта. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
В этом году планируется обновить 536 лифтов в 201 доме. Новые лифты будут более безопасными, тихими и комфортными, а также энергоэффективными.
Жильцов заранее предупреждают о работах — объявления появляются на досках в подъездах. После установки лифты проверяют специалисты Ростехнадзора, а затем и сами жители. Если все в порядке, лифт сдают в эксплуатацию.
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