Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За год в Уфе заменят свыше полутысячи лифтов в более чем двухстах домах

В Уфе за 2025 год заменят 536 лифтов в 201 доме.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе стартовала замена лифтов в многоквартирных домах в рамках программы Республиканской капитального ремонта. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В этом году планируется обновить 536 лифтов в 201 доме. Новые лифты будут более безопасными, тихими и комфортными, а также энергоэффективными.

Жильцов заранее предупреждают о работах — объявления появляются на досках в подъездах. После установки лифты проверяют специалисты Ростехнадзора, а затем и сами жители. Если все в порядке, лифт сдают в эксплуатацию.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.