Минборазования назвало даты школьных каникул в 2025/2026 учебном году

Первая четверть продлится до начала ноября-2025: каникулы пройдут со 2 ноября по 9 ноября включительно. То есть отдыхать школьники будут 8 дней. Зимние каникулы продлятся 14 дней — с 25 декабря 2025 года по 7 января 2026 года включительно.