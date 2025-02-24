Минборазования назвало даты школьных каникул в 2025/2026 учебном году

В Министерстве образования назвали даты школьных каникул в 2025/2026 учебном году. Соответствующий документ опубликован на сайте Минобразования Беларуси.
Итак, учебный год начнется в понедельник, 1 сентября.
Первая четверть продлится до начала ноября-2025: каникулы пройдут со 2 ноября по 9 ноября включительно. То есть отдыхать школьники будут 8 дней. Зимние каникулы продлятся 14 дней — с 25 декабря 2025 года по 7 января 2026 года включительно.
Потом — самая продолжительная третья четверть: и вновь 8 дней, с 22 марта по 29 марта 2026 года включительно. А затем самые длинные каникулы — летние: 92 дня отдыха, с 1 июня по 31 августа 2026 года.
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