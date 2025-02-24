749 детей-сирот в Башкирии получат жилье: на это выделят почти три миллиарда рублей

На недавнем совещании с главами городов и районов Башкирии прошло обсуждение того, как идет обеспечение жильем детей-сирот в республике. Сейчас в списке на получение жилья почти 7,9 тысяч человек, из которых более пяти тысяч уже имеют право на квартиры.
В прошлом году на эти цели выделили более 2,6 миллиарда рублей — в два раза больше, чем раньше. Благодаря этому жильем смогли обеспечить рекордное число детей-сирот — 1029 человек. Это на 35% больше, чем планировалось.
— В текущем году на данные цели предусмотрено финансирование в объеме более 2,8 миллиарда рублей, что позволит обеспечить жилыми помещениями 749 детей-сирот, — заявил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.
Исполняющий обязанности министра строительства Артем Ковшов доложил, что 22 муниципалитета начали закупки жилья. На сегодня объявлены торги на 47 квартир на сумму 126 миллионов рублей, куплено четыре жилых помещения за 10,9 миллиона рублей и выдано три сертификата на выплаты для покупки жилья.
Ковшов также напомнил, что с федеральным центром заключено соглашение, по которому до 2027 года Башкирия получит субсидии на обеспечение жильем 100 детей-сирот. Муниципалитетам поручено до 1 апреля этого года заключить контракты на покупку жилья или выдать сертификаты.
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