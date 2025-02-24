749 детей-сирот в Башкирии получат жилье: на это выделят почти три миллиарда рублей

На недавнем совещании с главами городов и районов Башкирии прошло обсуждение того, как идет обеспечение жильем детей-сирот в республике. Сейчас в списке на получение жилья почти 7,9 тысяч человек, из которых более пяти тысяч уже имеют право на квартиры.