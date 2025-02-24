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Эпидемиолог сказал о статистике заболеваемости гриппом в Беларуси в феврале 2025

Стала известна ситуация с заболеваемостью гриппом в Беларуси в феврале 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

О том, как обстоит дело с заболеваемостью ОРИ и гриппом в Беларуси рассказал, как передает БелТА, завотделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены Кирилл Игнатов.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в Беларуси по заболеваемости респираторными инфекциями соответствует текущему периоду года.

Как отметил Кирилл Игнатов, в настоящее время уровень заболеваемости респираторными инфекциями на более чем 20% ниже эпидемического уровня.

Сегодня в Беларуси циркулируют такие вирусы гриппа как А (H1N1), А (H3N2), грипп B. Регистрируют медики и случаи негриппозных вирусов. В целом, ситуация остается прогнозируемой.

-В период с конца января — начала февраля у нас отмечается ежегодный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, — констатировал Кирилл Игнатов.

Ранее мы писали о том, что стало известно о том, когда вакцина против вируса папилломы поступит в поликлиники Беларуси (тут про это).