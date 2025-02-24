Попавшие под лавину фрирайдеры передали свои координаты спасателям

По информации kp.ru, туристы зашли далеко в горы, в крайне труднодоступное место. Быстро добраться до них можно только на вертолете, но его нельзя использовать из-за плохой погоды. Спасатели попробуют подняться пешком, неся на себе необходимое снаряжение. Выжившие звонят спасателям в оговоренное время. Возможно, туристам ~придется провести ночь в горах~, специалисты по телефону дают им необходимые инструкции. По данным Sochi1.ru, выжившие находятся на высоте от 2200 до 2500 метров, сейчас там −20°C.