Попавшие под лавину фрирайдеры передали свои координаты спасателям

Трое туристов попали под лавину на курорте «Роза хутор» в Сочи: они катались за пределами оборудованных трасс. Двое смогли связаться с МЧС, третьего на глазах товарищей «снесло снегом». Пока спасатели не могут добраться до мужчин из-за сложных погодных условий — в Сочи третий день продолжается снегопад.
В Сочи на южном склоне Аибги, в балке Глубокая, сошла лавина, сообщили в пресс-службе курорта «Роза Хутор». В опасной зоне оказались три человека — гид и два райдера.
По данным МЧС Краснодарского края, снежная масса сошла за пределами оборудованных трасс «Розы Хутора». Двое туристов смогли связаться со спасателями и сообщили свои координаты. Самостоятельно вернуться на горнолыжный курорт или подойти к оборудованной трассе они не могут. Третий катающийся пропал.
Сейчас в районе их примерного местонахождения идет метель, что осложняет поиски фрирайдеров. Спасатели пока что не могут выйти к ним, потому что сначала нужно проложить безопасный маршрут.
СУ СК по Краснодарскому краю проводит проверку, следователи также устанавливают местонахождение пропавшего лыжника.
Ночевка в суровых условиях.
По данным SHOT, лавина сошла около 15:00. Погодные условия — сильные снегопады и ветер — предполагали опасность схода снежных масс. Вышедшие на связь со спасателями туристы — это двое мужчин 38 и 34 лет.
Один из них заявил, что отправился искать пропавшего товарища сразу после схода лавины: он спускался вниз и проверял снег с помощью лавинного снаряжения, однако поиски не увенчались успехом.
«Сошла лавина. Мы видели, как одного лыжника снесло снегом. Когда лавина остановилась, мы начали спускаться вдоль нее и искать человека. Но не нашли», — рассказал мужчина спасателям.
По информации kp.ru, туристы зашли далеко в горы, в крайне труднодоступное место. Быстро добраться до них можно только на вертолете, но его нельзя использовать из-за плохой погоды. Спасатели попробуют подняться пешком, неся на себе необходимое снаряжение. Выжившие звонят спасателям в оговоренное время. Возможно, туристам ~придется провести ночь в горах~, специалисты по телефону дают им необходимые инструкции. По данным Sochi1.ru, выжившие находятся на высоте от 2200 до 2500 метров, сейчас там −20°C.
Погодный катаклизм.
Обычно в конце февраля в Сочи относительно тепло, но вот уже третий день город засыпает снегом. Коммунальные службы пытаются справиться со стихией даже с помощью пылесосов, которыми обычно убирают листья.
На дорогах образовался гололед. Местные власти временно ограничивали проезд по серпантину из Сочи в Туапсе для грузовых автомобилей, чтобы обработать дорогу от наледи. На федеральной трассе открыли пункты обогрева из-за возможных ночных морозов. Автобусам крайне тяжело ездить по своим привычным маршрутам.
В местном аэропорту предупреждают о возможности задержек или отмен рейсов: 23 февраля из-за неблагоприятной погоды и возможного сильного ветра на запасные аэродромы ушли 11 самолетов. Спасатели рекомендуют отдыхающим на горных курортах выбирать только безопасные трассы, так как есть опасность схода лавин.
Мэр Сочи Андрей Прошунин предупредил, что ~улучшения погоды не стоит ждать еще три дня~. «В ближайшие трое суток ситуация с погодой на курорте не улучшится. По информации синоптиков в ближайший час с моря к нам вновь выйдет снежный фронт. Ожидается снегопад, сильный ветер и гололедица», — написал он в Telegram.