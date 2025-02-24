В Ростове бывший полицейский пойдет под суд за взяточничество

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции Краснодара на транспорте за получение взятки. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области 24 февраля.
Следователи выяснили, что бывший сотрудник правоохранительных органов находился в Ростове-на-Дону. Через своего знакомого обвиняемый получил взятку в 1,5 млн рублей. За эти деньги он должен был отказаться от возбуждения уголовного дела о превышении должностных полномочий. Правоохранителя задержали, в отношении него завели дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере», а в отношении его сообщника «Посредничество во взяточничестве».
В ходе следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и запрета определенных действий. Сейчас собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.