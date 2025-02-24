Для грузовиков и пассажирского транспорта из-за непогоды перекрыли участки двух дорог в Башкирии

С 22:00 из-за сильного ветра, метели, обильного снегопада и плохой видимости власти ограничили движение для грузового и пассажирского транспорта на участке дороги Уфа-Инзер-Белорецк с 67 по 206 километр, а также на Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск с 212 по 252 километр.