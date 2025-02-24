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Для грузовиков и пассажирского транспорта из-за непогоды перекрыли участки двух дорог в Башкирии

На участках двух дорог в Башкирии ввели ограничения из-за непогоды.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 24 февраля, на участках двух дорог в Башкирии ввели ограничения из-за непогоды. Об этом рассказали пресс-служба республиканского Министерства транспорта и дорожного хозяйства и Госавтоинспекции региона.

С 22:00 из-за сильного ветра, метели, обильного снегопада и плохой видимости власти ограничили движение для грузового и пассажирского транспорта на участке дороги Уфа-Инзер-Белорецк с 67 по 206 километр, а также на Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск с 212 по 252 километр.

Ограничения ориентировочно продлятся завтрашнего утра — до 10:00.

— Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения (окончания) действия неблагоприятных погодных условий. Просим водителей быть внимательным на дорогах, — заявили в Минтрансе.

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