С 28 февраля в Ростовской области завершится сезон охоты на лисицу и выдру

Согласно опубликованной информации, с 28 февраля будет запрещено вести охоту на бобра, выдру, лису, корсака и енотовидную собаку. Также запрещено охотиться на белку, куницу, хотя, кабана и ондатру. А с 1 марта нельзя будет охотиться на голубей, перепела и другую дичь.