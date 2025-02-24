С 28 февраля в Ростовской области завершится сезон охоты на лисицу и выдру

В Ростовской области 28 февраля закончится сезон охоты на лисицу и выдру. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.
Согласно опубликованной информации, с 28 февраля будет запрещено вести охоту на бобра, выдру, лису, корсака и енотовидную собаку. Также запрещено охотиться на белку, куницу, хотя, кабана и ондатру. А с 1 марта нельзя будет охотиться на голубей, перепела и другую дичь.
Отметим, что сезон охоты закрывается в тот момент, когда звери наиболее уязвимы. Обычно это происходит в момент максимальной репродуктивности животных.