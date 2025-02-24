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В центре Ростова на сутки отключат воду 27 февраля

В Ростове-на-Дону из-за ремонта жители центра проведут сутки без воды.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону из-за ремонта жители центра проведут сутки без воды. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовводоканала.

27 февраля с 8:30 часов утра до 8:00 следующего дня временно отключат воду в домах по адресам: улица Красноармейская — проспект Театральный — улица Восточная — переулок Журавлева. Причиной временных неудобств стало подключение наружных сетей водоснабжения на улице Красноармейской.

В это же время без воды останутся жители домов по проспекту Крепостному — улицы Текучева — проспекта Театральный — улице Варфоломеева. Причиной стала реконструкция участка водопроводной линии диаметром 500 мм по улице Текучева.