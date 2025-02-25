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В Сочи умерла Почетный житель города Нина Барская

Нина Барская руководила Сочинским мясокомбинатом более 20 лет.

Источник: соцсети

В Сочи умерла Почетный житель города и экс-директор Сочинского мясокомбината Нина Барская. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

«Нина Барская неоднократно была отмечена почетными грамотами Министерства сельского хозяйства РФ, департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, администрации города Сочи. Ей вручены знаки отличия “За вклад в развитие города Сочи” и “За безупречную службу городу Сочи”, почетный знак “Отличник качества”, — рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Работе на мясокомбинате Барская посвятила всю жизнь. Она попала туда в 1977 после окончания Ставропольского политехнического института по специальности «экономист». Под руководством Барской комбинат был полностью реконструирован, организованы новые цеха, предприятие стало одним из крупнейших в крае по объему производства и ассортименту продукции. В 1998 году Нина Барская заняла руководящий пост и возглавляла предприятие до 2019 года.