В Сочи умерла Почетный житель города Нина Барская

В Сочи умерла Почетный житель города и экс-директор Сочинского мясокомбината Нина Барская. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.
«Нина Барская неоднократно была отмечена почетными грамотами Министерства сельского хозяйства РФ, департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, администрации города Сочи. Ей вручены знаки отличия “За вклад в развитие города Сочи” и “За безупречную службу городу Сочи”, почетный знак “Отличник качества”, — рассказали в пресс-службе администрации Сочи.
Работе на мясокомбинате Барская посвятила всю жизнь. Она попала туда в 1977 после окончания Ставропольского политехнического института по специальности «экономист». Под руководством Барской комбинат был полностью реконструирован, организованы новые цеха, предприятие стало одним из крупнейших в крае по объему производства и ассортименту продукции. В 1998 году Нина Барская заняла руководящий пост и возглавляла предприятие до 2019 года.