В Сочи умерла Почетный житель города Нина Барская

Работе на мясокомбинате Барская посвятила всю жизнь. Она попала туда в 1977 после окончания Ставропольского политехнического института по специальности «экономист». Под руководством Барской комбинат был полностью реконструирован, организованы новые цеха, предприятие стало одним из крупнейших в крае по объему производства и ассортименту продукции. В 1998 году Нина Барская заняла руководящий пост и возглавляла предприятие до 2019 года.