Жителей Краснодарского края предупредили о лавиноопасности в горах

Жителей Кубани и Адыгеи предупредили о лавиноопасности в горах. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Кубань со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Согласно опубликованной информации, в регионах объявили опасность из-за лавины. Штормовое предупреждение продлится до 27 февраля в горах выше тысячи метров. Спасатели просят гостей и жителей указанных регионов не выходить в горы в снегопад и непогоду.
Также не стоит забывать о правилах безопасности во время непогоды. Находясь в горах, важно следить за изменением погоды.