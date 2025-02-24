В Ставрополе девочку насмерть разорвали собаки

Отпевание погибшей от стаи собак девочки пройдет 25 февраля в Ставрополе. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Северный Кавказ. Трагедия произошла 23 февраля.
Девочка взяла ватрушку и побежала кататься с ледяной горки. Неожиданно на ребенка напали несколько собак. Прибывшие медики констатировали ее смерть от полученных травм. Прокуратура региона начала проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Собаки оказались не бродячими, их хозяйку уже задержали.
Во вторник, 25 февраля 2025 года, в Ставрополе простятся с девочкой, погибшей от нападения стаи собак.