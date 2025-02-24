В Ставрополе девочку насмерть разорвали собаки

Девочка взяла ватрушку и побежала кататься с ледяной горки. Неожиданно на ребенка напали несколько собак. Прибывшие медики констатировали ее смерть от полученных травм. Прокуратура региона начала проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Собаки оказались не бродячими, их хозяйку уже задержали.