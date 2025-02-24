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В Крыму мужчина сбросил с обрыва кошку

В Крыму правоохранители разыскивают мужчину, сбросившего с обрыва кошку.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму мужчина сбросил с обрыва кошку. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Крым со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк. Происшествие случилось на территории архитектурно-выставочного комплекса «Ласточкино гнездо».

Кошку звали Муся, она жила на территории комплекса около десяти лет. Ее многие знали и очень любили. Она была местной достопримечательностью и встречала гостей. Мужчина просто подошел и хладнокровно бросил животное с обрыва. Животное погибло.

Правоохранители начали проводить проверку по факту жестокого обращения с животным.