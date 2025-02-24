В СК РФ проверят информацию о нападении собак на людей в Ростовской области

Согласно опубликованной информации, в Морозовске стая бездомных собак регулярно нападают на людей. С 21 февраля от животных пострадали 15 человек, в том числе дети, которым потребовалась медицинская помощь. Несмотря на многочисленные жалобы местных жителей, меры к разрешению проблемы не принимаются.