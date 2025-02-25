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Хирурги Ленобласти достали из челюсти двухлетнего малыша застрявший кусок поп-ита

Пластик мешал развитию молочных зубов и челюсти ребенка.

Источник: Комсомольская правда

Популярная игрушка чуть не стала причиной уродства двухлетнего ребенка. Кусочек поп-ит застрял в десне малыша. Пластик мешал прорезанию молочных зубов. Более того, он привел к образованию деснево-костного пролежня. Об этом случае рассказали в пресс-службе Комитета по здравоохранению Ленинградской области.

— Было принято решение о немедленном хирургическом вмешательстве. Под местной анестезией предательский кусочек игрушки был виртуозно удален! Важно было провести операцию максимально деликатно, минимизируя травму окружающих тканей, чтобы заживление проходило как можно легче, — уточнили в ведомстве.

Врачи отметили, что эта история — необычный медицинский случай. Из-за неудачного совпадения цвета и формы игрушки пострадал ребенок. К счастью, малыш сейчас быстро идет на поправку, а его зубы теперь растут нормально.

медицина