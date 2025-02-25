Хирурги Ленобласти достали из челюсти двухлетнего малыша застрявший кусок поп-ита

Популярная игрушка чуть не стала причиной уродства двухлетнего ребенка. Кусочек поп-ит застрял в десне малыша. Пластик мешал прорезанию молочных зубов. Более того, он привел к образованию деснево-костного пролежня. Об этом случае рассказали в пресс-службе Комитета по здравоохранению Ленинградской области.