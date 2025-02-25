Умер Герой труда Кубани и депутат ЗСК Иван Безуглый

Умер Иван Безуглый. О смерти казачьего полковника и атамана Таманского отдела Кубанского казачьего войска рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Сегодня вечером стало известно о печальном событии. Нас покинул Иван Васильевич Безуглый, дважды удостоенный звания Героя труда Кубани и являвшийся депутатом ЗСК. Он был человеком, к которому обращались за мудрым советом и чьему опыту доверяли при решении важных вопросов», — сообщил Вениамин Кондратьев.
Всю свою жизнь Иван Васильевич демонстрировал искреннюю преданность своей стране. С начала девяностых он активно участвовал в процессе восстановления кубанского казачества, а с 1997 года неизменно занимал пост атамана Таманского отдела Кубанского казачьего войска. Будучи потомственным казаком, он являлся истинным защитником наших обычаев, моральных принципов и культурного наследия.
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