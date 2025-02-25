Умер Герой труда Кубани и депутат ЗСК Иван Безуглый

Всю свою жизнь Иван Васильевич демонстрировал искреннюю преданность своей стране. С начала девяностых он активно участвовал в процессе восстановления кубанского казачества, а с 1997 года неизменно занимал пост атамана Таманского отдела Кубанского казачьего войска. Будучи потомственным казаком, он являлся истинным защитником наших обычаев, моральных принципов и культурного наследия.