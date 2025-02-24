В ночь на 25 февраля Ростов будут расчищать 138 единиц техники и 110 дворников

В ночь на вторник, 25 февраля, на уборку Ростова-на-Дону от снега планируется задействовать 138 единиц спецтехники, на расчистку города должны выйти 110 дворников. Об этом стало известно на оперативном планерном совещании в администрации донской столицы вечером 24 февраля с участием замглавы по ЖКХ, глав районов города и представителя подрядчика о ситуации с уборкой снега.
— Количество дворников на муниципальных территориях и плохая расчистка дворов-это то, на что справедливо жалуются жители, — заметил и.о. главы администрации города Александр Скрябин в своем телеграм-канале.
Глава поручил проработать возможность механизировать процесс уборки тротуаров, изменить график выхода сотрудников коммунальных служб.
— Недопустимо, чтобы на уборку города выходило лишь 30 процентов дворников от запланированного числа. Они должны приступать к работе с пяти утра — до того как жители города пойдут на работу.
Главам районов сити-менеджер поручил в сжатые сроки провести работу над ошибками, проработав вопрос с подрядчиком, чтобы улучшить уборку на придомовых территориях, тротуарах, остановках общественного транспорта.
— Кроме того, по моему поручению Департамент ЖКХ сейчас проводит рабочие встречи с управляющими компаниями и ТСЖ по теме качества уборки придомовых территорий. За ненадлежащую уборку составлены протоколы.