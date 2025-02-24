В ночь на 25 февраля Ростов будут расчищать 138 единиц техники и 110 дворников

В ночь на вторник, 25 февраля, на уборку Ростова-на-Дону от снега планируется задействовать 138 единиц спецтехники, на расчистку города должны выйти 110 дворников. Об этом стало известно на оперативном планерном совещании в администрации донской столицы вечером 24 февраля с участием замглавы по ЖКХ, глав районов города и представителя подрядчика о ситуации с уборкой снега.