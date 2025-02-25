Что можно и нельзя делать в Алексеев день 25 февраля на Рыбный день

Православная церковь 25 февраля вспоминает чудотворца митрополита Алексея. В народе празднуют Алексеев день, или Рыбный день. Последнее название возникло по причине того, что с 25 февраля начинает таять снег и ловится рыба.
Что нельзя делать 25 февраля.
День не подходит для планирования поездок, так как они могут оказаться неудачными. Кроме того, не стоит надевать старые вещи. Предки верили, что события и проблемы из прошлого напомнят о себе. Нельзя начинать новые дела — они окажутся провальными.
Что можно делать 25 февраля.
По традиции, в указанный день было принято есть рыбу, рыбные блюда. Как правило, на ужин готовили пироги с рыбой. Считалось, что они принесут в дом удачу и счастье. Кроме того, 25 февраля оставляли на морозе зерно для посева. Существовала примета, что оно закалится и будет хороший урожай.
Согласно приметам, пушистый иней предвещает хорошую погоду. Звезды красного или багряного цвета предупреждают о вьюге. Если 25 февраля холодно, то ждали ранней весны и теплого марта.
Тем временем мы собрали, что можно и нельзя делать на Масленицу, которую называют Сырной седмицей.
Кстати, сенатор Михаил Русый спрогнозировал раннюю весну в Беларуси.
Кроме того, мы узнали, что можно и нельзя делать в зеркальную дату 25 февраля 2025 года.