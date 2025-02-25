Что можно и нельзя делать в Алексеев день 25 февраля на Рыбный день

По традиции, в указанный день было принято есть рыбу, рыбные блюда. Как правило, на ужин готовили пироги с рыбой. Считалось, что они принесут в дом удачу и счастье. Кроме того, 25 февраля оставляли на морозе зерно для посева. Существовала примета, что оно закалится и будет хороший урожай.