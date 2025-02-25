Под белым небом февраля: «Красный шелк» на втором месте бокс-офиса

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» возглавляет российский кинопрокат второй уикенд подряд. Музыкальный байопик, согласно предварительным данным ЕАИС, заработал за период с 20 по 23 февраля 207,5 млн рублей и приближается к 1 млрд рублей совокупных кассовых сборов. На второй строке экшен-детектив «Красный шелк» с 196 млн рублей, при этом фильм показал самую высокую наработку — 9,4 тыс. на сеанс. Замыкает топ-3 семейная комедия «Манюня: День рождения Ба», заработавшая 93 млн рублей.
«Красный шелк» показал лучшую наработку на сеанс.
Вторую неделю подряд в российском прокате лидирует музыкальный байопик «Пророк. История Александра Пушкина». Масштабный продюсерский проект собрал за прошедшие выходные 250 млн, а всего в кассе фильма уже 818 млн рублей. Не исключено, что уже через неделю картина 30-летнего режиссера Феликса Умарова перешагнет порог в миллиард рублей по общим сборам. При этом ажиотаж к картине на вторую неделю проката чуть спал: за выходные картину посмотрели 517 тыс. зрителей против 590 тыс. уикендом ранее. Конкуренцию «Пророку» составляет остросюжетный шпионский детектив «Красный шелк», ставший самой успешной новинкой прошедшей недели. Российско-китайский проект с Милошем Биковичем, Гошей Куценко, Еленой Подкаминской, Глебом Калюжным и Чжэн Ханьи стартовал со второй строки ЕАИС, заработав за уикенд 196 млн рублей.
Фото: Централ ПартнершипКадр со съемок фильма «Пророк. История Александра Пушкина».
Действие фильма разворачивается в 1927 году. В транссибирском экспрессе везут секретные документы, которые определят будущее Советского Союза и Китая. Именно поэтому бумаги становятся целью шпионов и головорезов, которые едут в этом же поезде под видом обычных пассажиров. Вычислять врагов приходится молодому красноармейцу в исполнении Калюжного и бывшему царскому агенту, которого в фильме сыграл Бикович. По итогам уикенда «Красный шелк» показал самую лучшую среднюю заполняемость среди всех новинок — 20 человек на сеанс. Не исключено, что пресытившийся отечественными сказками российский зритель соскучился по динамичным блокбастерам. Шпионский детектив может похвастаться и самой высокой наработкой на сеанс — 9,4 тыс. рублей. При этом количество сеансов у «Красного шелка» было меньше, чем у «Пророка», — 20,8 тыс. против 27 тыс.
— «Красный шелк» стартовал неплохо и точно продолжит собирать кассу в ближайшие недели, — считает президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. — Но даже яркому проекту с Милошем Биковичем сложно соревноваться с лидером уикенда «Пророком». У проекта с Юрой Борисовым слишком мощный пиар и внушительный сарафан, зрители хотят составить собственное мнение о фильме.
Посещаемость в праздники упала из-за сокращенных выходных.
На третье место со второго опустилась семейная комедия «Манюня: День рождения Ба». Фильм увеличил свою кассу на 93 млн рублей и также демонстрирует высокий показатель средней заполняемости — 21 человек на сеанс. «Капитан Крюк» с Романом Курцыным в главной роли стартовал в прокате с четвертой позиции, полнометражный сиквел сериала «Крюк» 2021 года заработал за уикенд около 30 млн рублей. Строчкой ниже расположилась исторический документально-игровой проект «Екатерина Великая». Фильм, ставший прямым продолжением фильмов «Петр I. Последний царь и первый император» и «Императрицы», заработал на стартовом уикенде лишь 38 млн рублей. «Екатерина Великая» также показала наихудшую среднюю заполняемость среди релизов — десять человек на сеанс. При этом фильм «Петр I. Последний царь и первый император» в 2022 году стал самым кассовым неигровым фильмом в истории российского кино. «Екатерина Великая» вряд ли таких результатов достигнет.
— Касса новинки на старте сопоставима с результатами аналогичного фильма «Императрицы». Проекты на стыке документального и игрового кино неплохо заходили зрителю, флагманский «Петр I» собрал почти 300 млн рублей. «Екатерина Великая» могла заработать и больше, но на уикенде большая концентрация костюмных драм — конкурентами для «Екатерины Великой» стала львиная часть лидеров топа, — отметила Ольга Зинякова.
Фото: Атмосфера киноКадр из фильма «Манюня: День рождения Ба».
Первую пятерку лидеров покинула турецкая мелодрама «Оставь это ветру» со звездой сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел. За свой третий уикенд фильм заработал 20,8 тыс. рублей, однако на «Оставь это ветру» по-прежнему хорошая заполняемость — 15 человек на сеанс. Такую же картину можно наблюдать у военной драмы Сарика Андреасяна «Война и музыка» (9,7 млн за уикенд, восьмая строка ЕАИС) и нового хоррора «Астрал. Могильный ритуал» (8,1 млн рублей, 10-я строка). Замыкают топ-12 рейтинга самых кассовых фильмов кинопроката новогодние сказочные блокбастеры «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Финист. Первый богатырь» — за выходные ленты увеличили свою кассу на 7,2 млн и 5,7 млн рублей соответственно.
Всего посмотреть новинки кинопроката на выходных пришли 1,2 млн человек. Сказалось на посещаемости и то, что на День защитника отечества в этом году выпал один нерабочий день — воскресенье. Для сравнения, в прошлом году в февральские праздники кинотеатры посетили 2,1 млн зрителей. Но и посетителей тогда ждало большое жанровое разнообразие: в кинотеатрах шел романтичный «Лед 3», боевик «Командир», военная драма «Воздух» и экранизация «Мастера и Маргариты».
По словам президента «КАРО» Ольги Зиняковой, традиционно в праздники релизы генерируют внушительную кассу, но в конкретном случае укороченный праздничный уикенд сильно повлиял на общие сборы, показав цифру, как в обычные выходные. Эта история повторится уже в следующем месяце. Мартовские праздничные дни также выпадают на выходные, поэтому в графике релизов потенциальных кассовых блокбастеров не найти.