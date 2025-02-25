Под белым небом февраля: «Красный шелк» на втором месте бокс-офиса

Действие фильма разворачивается в 1927 году. В транссибирском экспрессе везут секретные документы, которые определят будущее Советского Союза и Китая. Именно поэтому бумаги становятся целью шпионов и головорезов, которые едут в этом же поезде под видом обычных пассажиров. Вычислять врагов приходится молодому красноармейцу в исполнении Калюжного и бывшему царскому агенту, которого в фильме сыграл Бикович. По итогам уикенда «Красный шелк» показал самую лучшую среднюю заполняемость среди всех новинок — 20 человек на сеанс. Не исключено, что пресытившийся отечественными сказками российский зритель соскучился по динамичным блокбастерам. Шпионский детектив может похвастаться и самой высокой наработкой на сеанс — 9,4 тыс. рублей. При этом количество сеансов у «Красного шелка» было меньше, чем у «Пророка», — 20,8 тыс. против 27 тыс.