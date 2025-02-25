Чашечку мне принеси: чем эстонский участник «Евровидения» обидел итальянцев

Итальянцев возмутил номер участника предстоящего «Евровидения» от Эстонии Томми Кэша (Tommy Cash). Они требуют запретить ему выступать на конкурсе с песней Espresso Macchiato из-за стереотипного представления об их народе. Лирический герой требует эспрессо, признается, что потеет, как мафиози, а жизнь называет жесткой, как спагетти. Подробнее о реакции итальянцев на пародийный номер и о том, почему сегодня участники Евровидения«делают ставку не на песни, а на эпатаж, — в материале “Известий”.
Мама! Мимо!
У Томасо огромный дом, «брюлики» и частные самолеты. Его день расписан по часам, ведь, чтобы обеспечить себя всей этой роскошью, работать приходится целыми сутками, вот он и «вспотел, как мафиози». В общем, жизнь жесткая, как спагетти. No stresso помогает лишь эспрессо.
"Mi amore, mi amore.
Espresso macchiato, macchiato, macchiato.
Por favore, por favore.
Espresso macchiato corneo", — поет он на итальянском с нарочитым акцентом.
В любви кофе признается эстонский певец Томми Кэш (Tommy Cash). С песней Espresso Macchiato он представит страну на предстоящем «Евровидении». Впрочем, эти планам сейчас пытаются помешать итальянцы. Пока видеофрагменты извивающегося в танце эстонца в образе их соотечественника вирусятся в Сети, некоторые комментаторы негодуют: «Почему они не поют о своей стране, а используют стереотипы о других?», «Ноль баллов из Италии», «Издеваться над другой страной и смеяться над мафией… “Объединены музыкой”? (слоган “Евровидения”. — Ред.) Серьезно?».
Местная ассоциация по защите прав потребителей Codacons обратилась в Европейский вещательный союз и поставила под сомнение целесообразность допуска песни, оскорбляющей, по их мнению, страну и целое сообщество, к участию в конкурсе, передает The Guardian. Активистов возмутили клише о любви к пасте и кофе, о мафии и показной роскоши. Не пришлась по вкусу пародия и вице-президенту сената Италии Джану Марко Чентинайо.
«Этот певец должен приехать в Италию, чтобы посмотреть, как работают порядочные люди, прежде чем позволять себе писать такие глупые, полные стереотипов песни», — написал он на своей странице в соцсети и выразил надежду, что организаторы не допустят конкурсанта до участия в «Евровидении».
«Здесь побеждали артисты в масках монстров, трансвеститы и много кто еще».
Музыковед Сергей Уваров выбор Эстонии объяснил тем, что сегодня отправлять на «Евровидение» серьезного исполнителя, обладающего неординарными вокальными данными и непародийной индивидуальностью, — как «стрелять из пушки по воробьям».
— Номер Томми Кэша, конечно, пародия. И относиться к нему всерьез — заведомо проигрышная позиция. И песня-признание в любви кофе (где-то вздрогнула Сабрина Карпентер и усмехнулся Бах с «Кофейной кантатой»), и танцы гуттаперчевого псевдоитальянца с американским псевдонимом — по-хорошему всё это должно вызвать лишь улыбку, не более того. На что обижаться потомкам древних римлян — совершенно непонятно. Скорее, задуматься должны эстонцы: неужели их культура такая бедная, что ничего самобытного и как-то репрезентирующего нацию не нашлось? Но, впрочем, «Евровидение» было и остается фрик-шоу. Здесь побеждали артисты в масках монстров, трансвеститы и много кто еще, — сказал эксперт.
Правила игры изменились, объясняют эксперты музыкальной индустрии. Сегодня песенным конкурсом с многолетней историей правит не музыка, а хайп.
— Непонятно, чем руководствовалось эстонское телевидение, выбирая столь странную пародию с использованием мотива Россини из «Севильского цирюльника», действительно местами весьма неполиткорректную. Однако надо помнить, что именно скандалы не самого высокого пошиба с национальным подтекстом и обеспечивают участникам такую нужную медийность. Достаточно вспомнить скандал на том же «Евровидении» в 2004 году с номером «Дикие танцы» Русланы, которую на Украине тут же обвинили в очернении украинского народа, якобы представленного дикарями. Тогда эта песня победила в конкурсе, — вспомнил в беседе с «Известиями» основатель InterMedia Евгений Сафронов.
Эксперт считает, что конкурс, созданный в 1950-х для политического и культурного объединения Европы, к настоящему моменту деградировал.
— Предположу, что просто из-за исчерпания идеи. На мой взгляд, последние заметные с точки зрения оригинальности и композиторского мастерства номера были представлены артистами — уроженцами СССР: это Дима Билан (Россия) и Александр Рыбак (Норвегия), — сказал Евгений Сафронов.
О былых временах вспоминает и продюсер, гендиректор «Москонцерта» Илья Бачурин. По его словам, деградация смыслов в западной массовой культуре — очевидный тренд, а «Евровидение» — один из ярких тому примеров.
— Если несколько десятков лет назад там выступали исполнители, которые действительно были авторитетными, очень большими, любимыми огромной аудиторией, например ABBA, а конкурсные песни становились хитами на долгие годы, то сегодня мы имеем совершенно другую картину. Продукт, который предлагается, абсолютно сиюминутный и должен сработать в формате конкурса конкретно этого года, и дальше совершенно неважно, что с ним будет, — сказал Илья Бачурин.
Поэтому, объясняет эксперт, изменились и параметры этого продукта. Один из основных — ставка на эпатаж.
— Любой эпатаж (вербальный, визуальный, стилистический, сексуальный) приемлем для того, чтобы обратить на себя внимание и выиграть этот очень короткий забег на дистанции одного конкурса, — сказал Илья Бачурин. — Мне, честно, искренне жаль, что в этом достаточно бессмысленном действе принимает участие талантливый эстонский парень Томми Кэш, хорошо известный в России, потому что он мог проявить себя как-то более значимо и достойно. Но попадая в условия соревнования, соответствует им, на мой взгляд.
По мнению Ильи Бачурина, своей песней исполнитель не хотел оскорбить итальянцев. Кроме того, он предполагает, что большинство номеров на предстоящем конкурсе будут нести «значительно большие смысловые изъяны».
В мае 2025 года «Евровидение» пройдет в 69-й раз. На этот раз его принимает Швейцария. «Известия» направили организаторам запрос по поводу ситуации вокруг эстонского конкурсанта. Рецепт на случай, если скандал всё же повлияет на участие в состязании Томми Кэша, исполнитель заложил в свои же строки: «No stresso, no need to be depresso, it’s gonna be espresso».