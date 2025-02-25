Чашечку мне принеси: чем эстонский участник «Евровидения» обидел итальянцев

— Номер Томми Кэша, конечно, пародия. И относиться к нему всерьез — заведомо проигрышная позиция. И песня-признание в любви кофе (где-то вздрогнула Сабрина Карпентер и усмехнулся Бах с «Кофейной кантатой»), и танцы гуттаперчевого псевдоитальянца с американским псевдонимом — по-хорошему всё это должно вызвать лишь улыбку, не более того. На что обижаться потомкам древних римлян — совершенно непонятно. Скорее, задуматься должны эстонцы: неужели их культура такая бедная, что ничего самобытного и как-то репрезентирующего нацию не нашлось? Но, впрочем, «Евровидение» было и остается фрик-шоу. Здесь побеждали артисты в масках монстров, трансвеститы и много кто еще, — сказал эксперт.