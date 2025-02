Чашечку мне принеси: чем эстонский участник «Евровидения» обидел итальянцев

В мае 2025 года «Евровидение» пройдет в 69-й раз. На этот раз его принимает Швейцария. «Известия» направили организаторам запрос по поводу ситуации вокруг эстонского конкурсанта. Рецепт на случай, если скандал всё же повлияет на участие в состязании Томми Кэша, исполнитель заложил в свои же строки: «No stresso, no need to be depresso, it’s gonna be espresso».