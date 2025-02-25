Железные в дороге: как снимался «Красный шелк» на льду Байкала при −40 С

Детектив «Красный шелк» стал лучшей новинкой уикенда, стартовав на прошлой неделе. Набирая обороты, картина Андрея Волгина, увеличивает армию поклонников. Зрителям интересно, как снимали этот масштабный экшен. Экстрима хватало. Работали на льду Байкала при температуре −40°С и в Китае при +40°С, был возведен самый большой экран с виртуальной декорацией в Европе, создано управляемое искусственное небо. «Известия» узнали интересные факты о работе над российско-китайским проектом «Красный шелк».
Почти реальная история.
В основу исторического экшена «Красный шелк» легли реальные события, главными героями которых оказались наши разведчики. Они сыграли большую роль в непростом становлении отношений между Китаем и СССР. По сюжету, в 1927 году в Транссибирском экспрессе перевозят секретные документы. Через всю Россию доставляют бумаги, которые изменят ход истории. Но под стук колес в поезде происходит убийство. Разгадывать загадку придется советскому Пуаро Николаю Гарину. Его в «Красном шелке» сыграл Милош Бикович. Бывшему царскому агенту в расследовании приходится объединиться с молодым красноармейцем Артемом Светловым (Глеб Калюжный). Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на всё ради документов.
В международную команду картины вошли Гоша Куценко, Елена Подкаминская, Ирина Алфёрова, Ярослав Могильников, Дмитрий Куличков, Жаргал Бадмацыренов, Светлана Чуйкина и китайские коллеги Чжэн Ханьи, Ян Цзыхуа, Хуан Хаонань.
Ключевой в сценарии стала история доставки секретных документов из Китая в Москву. В 1928 году VI съезд компартии Китая проходил не на родине, а в Подмосковье. На него делегаты должны были добраться через весь СССР. В путь они отправились по железной дороге. Это было рисковое путешествие. За коммунистами охотились агенты Гоминьдана, сотрудники нескольких иностранных разведок. Китайским товарищам потребовалась помощь красноармейцев.
— Нам не хотелось снимать фильм на политическую тему, — рассказал продюсер Вадим Быркин. — Я предложил кино о том, как ехали делегаты, как везли документы к этому съезду. Потому что это было с приключениями. Захватывающий экшен! Делегатов останавливали, тормозили, арестовывали. Всё это делали представители партии Гоминьдан.
Съемки проходили в Петербурге, Москве, Пскове, но самая красивая локация была на замерзшем Байкале. Часть картины снимали в Китае на крупнейшей киностудии мира — Hengdian World Studios.
Вагон повышенной комфортности.
На Транссибе в те годы почти все вагоны были повышенной комфортности. Впрочем, дореволюционных оригиналов первого класса не сохранилось. Художники, декораторы и реквизиторы для съемок смогли воссоздать точные копии тех старинных вагонов и их роскошные интерьеры. Купе там было сверхкомфортное: большая спальня с кроватью, шкафчики, тумбы, диван и даже ванная комната.
Декорации поражают своей тщательной проработкой. Интерьеры построенного поезда настолько детализированы, что выглядят даже лучше оригинала. Резная деревянная мебель, бархатный занавес, кожаные диваны. Особенно постарались над вагоном-рестораном. Каждый предмет погружает зрителя в 20-е годы прошлого века. Мелочи находили в антикварных лавках. Для бара нашли старинные бокалы из хрусталя. Мыльницы — фарфоровые.
Съемки построенных вагонов проходили в огромном кинопавильоне в Москве.
— Семь вагонов поставили на рессоры, — рассказал продюсер и исполнитель одной из главных ролей Гоша Куценко. — Вдоль вагонов были установлены плазменные экраны, на которые выводили предварительно отснятую натуру в движении. Так что была полная имитация движущегося поезда.
На «Красном шелке» был задействован самый большой экран в Европе. Но для полноты картины в огромном павильоне создали даже управляемое искусственное небо, для этого понадобилось 70 световых приборов. В финале картины уникальную декорацию разнесли в дребезги. Эти кадры продюсеры оставили для истории, чтобы сохранить приятные воспоминания о съемках исторического экшена.
Стрельбы в фильме очень много. Оружие: маузеры, револьверы, ППШ, винтовки Мосина, она же трехлинейка. Подбирали только оружие в хорошем состоянии — чтобы не сбоило в кадре.
Китайский товарищ носит при себе пистолет-пулемет Томпсона. В то время их очень ценили в Китае. Герой Гоши Куценко прошел Первую мировую и Гражданскую, у него в руках маузер. А Милош Бикович стреляет из Кольта М1911. Это — вершина инженерной оружейной мысли начала XX века.
Трюки делали сами актеры.
Никакой экшен снять одним планом нельзя, иначе это будет неинтересно, говорят создатели «Красного шелка». На супер-трюк могут зарядить 25 камер — или хотя бы пять — шесть. А иначе сложно поймать весь эффект от трюка и сделать достоверное кино. Зритель должен поверить, что герои дерутся на крыше движущегося поезда, где тяжело им удержаться на скользкой крыше и каждую секунду персонаж может погибнуть от неосторожного движения. Вот тогда происходящему на экране будут сопереживать.
— Съемка была сложной, многие трюки делали сами актеры, поэтому приходилось репетировать с ними, — рассказал «Известиям» президент Федерации экстремальных видов спорта, каскадер Игорь Панин. — Чтобы на экране была красивая драка, каждый удар снимается отдельно, несколькими камерами. Это дорогие трюки. Картина зрелищная, работали очень подробно. А если актеры прыгали, то обязательно должна быть страховка. Но все равно, без опыта и хорошей физической подготовки, практики, навыков работы в трюковом кино с этим не справиться.
Чтобы артист один раз прыгнул в кадре, его дня два к этому готовят. Потом еще пару дней на репетиции. И только после снимают.
— Самое мягкое приземление — на спину, на ноги опасно, — уточняет каскадер. — И когда актриса выпрыгивала из поезда, она должна была делать трюк вперед ногами, а на земле ее уже ждала подушка.
Выстрел из пистолета — это спецэффект. Здесь создатели тоже контролируют, чтобы все было красиво. Зрители будут переживать за героя, что он ранен, а художники и каскадеры думать, как это сделать правдоподобнее.
Актриса Чжэн Ханьи признается, что все трюки — от стрельбы до прыжков с высокого обрыва — она делала без дублеров.
— Они могут, а почему я нет, я тоже могу! — говорит Чжэн Ханьи. — Прыгать с горы — это самое сложное. Я раньше думала, что боюсь высоты. А когда мне сказали, что надо, — ну, пожалуйста. Режиссер скомандовал: «Приготовились…» И всё, я прыгнула.
Экстрим на съемках был не только в боевых сценах, но и в погодных условиях. Когда снимали Маньчжурию в Пскове, были мороз и — белоснежные сугробы, от которых актриса не могла оторваться. Почувствовать контраст пришлось на съемках в Китае. Они проходили уже в 40-градусную жару.
Испытывала на прочность съемочную группу суровая природа Байкала.
— Местные жители предупредили нас, что через час подует чудовищно сильный ветер и все наши декорации сдует, — вспоминает режиссер Андрей Волгин. — Мы сказали: «Да ладно». Но они оказались правы. Сильным ветром наши машины и людей уносило в сторону неизвестности. Снимать было невозможно. Даже от кранов, на которые должны были крепить камеры, отрывало грузы. Мы максимально ощутили всю мощь Байкала на себе.
Международные перспективы и команда Джеки Чана.
По сюжету, Транссибирский экспресс, следующий с Дальнего Востока в центральную Россию, атакуют хунгузы. Китайские банды начала XX века орудовали на Дальнем Востоке, в том числе и в приграничных районах. Меж собой на съемках хунгузов называли «пиратами сибирского леса». В процессе работы над сценарием продюсеры задались вопросом, а на каком языке те говорили? Как оказалось, между собой хунгузы общались на миксе бурятского, монгольского, маньчжурского и китайского. Среди них могли быть русскоговорящие. Создатели «Красного шелка» решили, что в кино бандиты будут общаться на монгольском.
Герои фильма говорят на многих языках: французском, китайском, русском, монгольском, английском. Некоторые артисты пытались овладеть сразу всеми. Милош Бикович в группе оказался полиглотом. А у Елены Подкаминской обнаружились способности к изучению китайского. Коллеги из Поднебесной были от нее в восторге.
— У Елены музыкальный слух, не понимая, что говорит, она точно попадала в нужный тон, — рассказала креативный продюсер картины Ольга Каширина. — Милош тоже был очень профессионален. Поработав над сложным китайским произношением, он добился того, что у него тоже получилось здорово.
На съемках в Поднебесной арендовали павильоны самой большой киностудии в мире Hengdian World Studios с ее гигантскими декорациями. Постановкой всех экшен-сцен руководил специалист из команды Джеки Чана.
Фильм «Красный шелк» вышел в российский прокат 20 февраля и уже готовится к выходу на большие экраны в Китае. Кроме того, после показа в Берлине картина вызвала интерес для проката в ряде европейских стран, а также на Балканах, Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии.
— Мы будем стараться делать больше хороших фильмов, — заявил чрезвычайный и полномочный посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. — Сотрудничество в этой области очень важное и очень перспективное, потому что у нас очень много хороших историй.
Для знакомства зарубежной аудитории с проектом кинокомпания Nota Bene Film Group, дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» и Art Pictures Distribution (входящие в холдинг «Национальная Медиа Группа») создали международный постер детективного экшена. В общей сложности фильм планируют показать примерно в 40 странах мира.