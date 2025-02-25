Железные в дороге: как снимался «Красный шелк» на льду Байкала при −40 С

По сюжету, Транссибирский экспресс, следующий с Дальнего Востока в центральную Россию, атакуют хунгузы. Китайские банды начала XX века орудовали на Дальнем Востоке, в том числе и в приграничных районах. Меж собой на съемках хунгузов называли «пиратами сибирского леса». В процессе работы над сценарием продюсеры задались вопросом, а на каком языке те говорили? Как оказалось, между собой хунгузы общались на миксе бурятского, монгольского, маньчжурского и китайского. Среди них могли быть русскоговорящие. Создатели «Красного шелка» решили, что в кино бандиты будут общаться на монгольском.