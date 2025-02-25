Министр культуры Любимова заявила о провале отмены русской культуры

Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова высказалась в интервью aif.ru об отмене русской культуры, заявив, что истерия западных политиков не отразилась на культурной сфере.
«Истерили-то политики. А если вы помните, в разгар отмены нашей культуры итальянская “Ла Скала” не снимала афиш с именами великих русских композиторов и наших прославленных исполнителей. Ильдар Абдразаков блистал в “Борисе Годунове” тогда, когда все кричали, что не будет ни Пушкина, ни Чайковского, ни Прокофьева. Скажу вам больше, по российским музыкантам и артистам балета соскучились наши европейские коллеги. Откуда мы это знаем? А горизонтальные связи между деятелями культуры не отменялись», — заявила она.
Российская сторона, продолжила Любимова, также не вводила подобных запретов. Министр подчеркнула, что покинувшие страну артисты никак не повлияли на решение властей.
«Но если бы мы в этот момент позволили себе отменить “Золушку” Прокофьева в Петербурге из-за украинского балетмейстера, боюсь, это было бы ошибкой. Потому что мы понимаем, что в этой постановке задействовано более 200 человек и около тысячи зрителей приходят на нее в театр. Кому сделаем хуже? И конкурс Петра Ильича Чайковского, и конкурс Сергея Васильевича Рахманинова, и конкурс артистов балета имени Юрия Николаевича Григоровича проходят в нашей стране. Мы звали всех на него», — добавила министр культуры России.
Как отметила Любимова, в проводимых в РФ конкурсах побеждали дети из европейских и азиатских стран. По ее словам, в страну продолжают приезжать выдающиеся музыканты со всего мира, так как они уверены, что «если ты победил, значит, ты — лучший, а не потому, что тебя на этот конкурс прислала политически удобная страна».
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