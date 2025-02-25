Министр культуры Любимова заявила о провале отмены русской культуры

«Но если бы мы в этот момент позволили себе отменить “Золушку” Прокофьева в Петербурге из-за украинского балетмейстера, боюсь, это было бы ошибкой. Потому что мы понимаем, что в этой постановке задействовано более 200 человек и около тысячи зрителей приходят на нее в театр. Кому сделаем хуже? И конкурс Петра Ильича Чайковского, и конкурс Сергея Васильевича Рахманинова, и конкурс артистов балета имени Юрия Николаевича Григоровича проходят в нашей стране. Мы звали всех на него», — добавила министр культуры России.