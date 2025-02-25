Календарь на 25 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Спирты — обширный класс соединений и важный для промышленности продукт. Самым распространенным и используемым считается этанол. Он применяется при производстве топлива, растворителей, бытовой химии, парфюмерии и косметики, в пищевой промышленности. Хмельные напитки с содержанием этанола известны с древних времен. Впервые спирт из вина получили в VI — VII веках арабские химики. В Европе этиловый спирт был получен из продуктов брожения в XI — XII веке. В Россию спирт попал в 1386 году, когда генуэзское посольство презентовало его великокняжескому двору. За всю историю науки были десятки открытий, связанных со спиртом. Какое именно из них послужило основанием для праздника и почему он отмечается именно 25 февраля — неизвестно. Но поскольку дата неформальная, никто в этот вопрос не углублялся.