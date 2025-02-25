Календарь на 25 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

25 февраля — второй день Масленицы, который носит название Заигрыши — день смотрин. Православные верующие сегодня почитают Иверскую икону Божией Матери. Также в мире отмечается День открытия спирта и День рождения револьвера. Какие еще праздники приходятся на 25 февраля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 25 февраля.
* ~День открытия спирта~
Спирты — обширный класс соединений и важный для промышленности продукт. Самым распространенным и используемым считается этанол. Он применяется при производстве топлива, растворителей, бытовой химии, парфюмерии и косметики, в пищевой промышленности. Хмельные напитки с содержанием этанола известны с древних времен. Впервые спирт из вина получили в VI — VII веках арабские химики. В Европе этиловый спирт был получен из продуктов брожения в XI — XII веке. В Россию спирт попал в 1386 году, когда генуэзское посольство презентовало его великокняжескому двору. За всю историю науки были десятки открытий, связанных со спиртом. Какое именно из них послужило основанием для праздника и почему он отмечается именно 25 февраля — неизвестно. Но поскольку дата неформальная, никто в этот вопрос не углублялся.
* ~День рождения револьвера~
Мнения исследователей о том, кто именно является изобретателем этого оружия, разнятся. Пистолеты с вращающимся барабаном были известны еще в конце XVI века. В начале XIX века получила распространение «перечница» — пистолет, имевший шесть стволов, объединенных в монолитный блок. Оружие менялось и совершенствовалось. В 1835 году американский оружейник Сэмюэл Кольт вместе c капитаном Сэмюэлем Уокером сконструировал капсульный револьвер, который потеснил все другие системы. 25 февраля 1836 года он запатентовал свое изобретение. По заказу Кольта оружейник Джон Пирсон изготовил первый прототип револьвера, из-за чего некоторые считают именно его изобретателем оружия. Есть также версия, что устройство револьвера разработал в 1830-х годах англичанин Чарльз Ширк.
* ~Всемирный день кастрации домашних животных~
Ежегодное мероприятие, идея которого возникла в США в 1995 году с целью решения проблемы бездомных животных. Организаторы акции пропагандируют кастрацию, как проверенное средство спасения жизни животных. Акция проходит в последний вторник февраля в десятках стран. В России в этот день ветеринары проводят просветительские мероприятия, рассказывающие о плюсах кастрации домашних животных, объявляют большие скидки и льготы на проведение этой процедуры, а некоторые клиники предлагают кастрировать животное бесплатно.
Какие праздники отмечаются 25 февраля в других странах.
Национальный день в Кувейте. Праздник отмечается с 1961 года в честь создания независимого от британского протектората государства и коронации эмира Кувейта Абдаллы ас-Салема ас-Сабаха.
День народной власти в Филиппинах. В феврале 1986 года на Филиппинах произошла «желтая революция», которая привела к отстранению от власти президента Фердинанда Маркоса, который руководил страной более 20 лет.
Церковные праздники 25 февраля.
* День Иверской иконы Божией матери.
Другое название этой иконы, которая почитается как чудотворная — Вратарница, или Портаитисса. Ее оригинал находится в Иверском монастыре на Афоне. Согласно преданию в IX веке жительница города Никея опустила святыню в море, чтобы спасти образ от иконоборцев. Спустя два века монахи Иверского монастыря увидели в воде икону, поддерживаемую огненным столбом. Ее принесли в главный храм монастыря, а утром святыня чудесным образом оказалась над вратами обители. Так повторилось несколько раз, пока икону не оставили на этом месте. Список с чудотворной иконы прибыл в Москву в 1648 году и тоже прославился многими чудесами.
* День святого Алексия Московского, митрополита Киевского и всея Руси.
Святитель Алексий — не только церковный, но и государственный деятель, дипломат. В 1354 году патриарх Константинопольский поставил его митрополитом Киевским и всея Руси. Фактически Алексий был правителем Московского княжества при трех московских князьях. Много сил он потратил на то, чтобы примирить князей, не желавших признавать власть Москвы. Святитель пользовался благосклонностью в Золотой Орде, где он исцелил слепую супругу хана. Благодаря этому великое княжение Владимирское закрепилось за московскими князьями.
Народные праздники и приметы 25 февраля.
* Второй день Масленицы — Заигрыши.
На Масленицу молодые люди присматривались друг к другу, чтобы выбрать пару. Катались вместе с гор или в конских упряжках, веселились, устраивали игры, пляски и хороводы. Если знакомство было удачным, то на Красную горку, в первое воскресенье после Пасхи, многие уже играли свадьбу.
Те, кто постарше, ходили в гости или принимали гостей у себя дома. Наши предки считали: чем больше угощений и гостей, тем удачнее будет предстоящий год.
* Алексей Рыбный.
В этот день на стол обязательно ставили блюда из рыбы, особенно популярны были расстегаи. Другой обычай праздника — уборка в доме: нужно было избавиться от мусора, вымыть полы. Семена ненадолго выносили на холод, чтобы они «закалились» перед посевной.
* Приметы.
Если тает снег — у рыбаков будет хороший клев.
Много звезд на небе — к богатому урожаю.
Ходить в этот день в старых, грязных вещах — к неудаче.
Какие исторические события произошли 25 февраля.
* 1848 год — во Франции провозглашена Вторая республика.
Дни рождения и юбилеи 25 февраля.
* 1841 год — родился Пьер Огюст Ренуар, французский живописец, график и скульптор.
Кто отмечает дни рождения.
* 75 лет исполняется Нилу Джордану — ирландскому кинорежиссеру, продюсеру и писателю, обладателю премии «Оскар».