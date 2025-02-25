Министр культуры Любимова заявила о кадровом голоде в российском искусстве

«Бывает так: назначили, а через три месяца у одного корона вырастает с горностаевой мантией, другой уезжает по всем возможным мероприятиям и фестивалям. Ты ему вслед: подожди, а где план выставок или постановок? А бывает обратная история, когда талантливого назначаешь на пост директора. И думаешь, как он справится со всей этой отчётностью? Хочу привести в пример Константина Юрьевича Богомолова — он эрудированный режиссёр-филолог с массой творческих планов. И при этом он умеет и про лампочки разговаривать, и доходность от продажи билетов повышать. Таких профессионалов мало, но мы работаем над этим», — заключила министр.