Министр культуры Любимова заявила о кадровом голоде в российском искусстве

В российском искусстве ощущается кадровый голод, однако Минкультуры РФ работает над тем, чтобы количество профессионалов в этой сфере росло, заявила в эксклюзивном интервью aif.ru глава ведомства Ольга Любимова.
«Кадровый голод. Помню, что впервые о нем заговорили в 1990-е. У нас были великие художественные руководители: Галина Волчек, Петр Фоменко, Лев Додин, Олег Табаков. И после такого мастера и художественного руководителя труппа превращается в сирот. То есть был единственный лидер, был Акела, и Акелы не стало. Требуется время, чтобы нашёлся человек, которого этот коллектив услышит и примет», — рассказала министр.
По словам Любимовой, в России, в частности, существует дефицит молодых директоров театров.
«Мы сейчас бьёмся за то, чтобы такие управленцы в сфере культуры появлялись. Учим их быть именно руководителями. Кто такой директор музея? Это учёный, продюсер или обаятельный экскурсовод?», — сказала она.
Кадровые решения — одни из самых сложных, подчеркнула Любимова.
«Бывает так: назначили, а через три месяца у одного корона вырастает с горностаевой мантией, другой уезжает по всем возможным мероприятиям и фестивалям. Ты ему вслед: подожди, а где план выставок или постановок? А бывает обратная история, когда талантливого назначаешь на пост директора. И думаешь, как он справится со всей этой отчётностью? Хочу привести в пример Константина Юрьевича Богомолова — он эрудированный режиссёр-филолог с массой творческих планов. И при этом он умеет и про лампочки разговаривать, и доходность от продажи билетов повышать. Таких профессионалов мало, но мы работаем над этим», — заключила министр.
Полный текст интервью с Ольгой Любимовой выйдет на сайте aif.ru 25 февраля.