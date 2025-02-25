Родня из Майами: Где и как живут внуки и правнуки «железного генсека» Юрия Андропова

Николь Харламова — правнучка шестого генсека СССР и бывшего председателя КГБ Юрия Андропова — родилась и выросла в Майами. Ей 29 лет. СМИ ранее писали, что она осталась жить в США, несмотря на то что её родители вернулись в нулевых в Россию. Однако сейчас Николь Харламова точно в Москве, последние годы она преподавала в столичной частной английской школе, но не так давно уволилась. В Штатах она теперь бывает лишь наездами, но часто.