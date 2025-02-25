Доходный дом. Как выбрать недвижимость для сдачи в аренду

Если говорить о вторичном рынке, то его нужно изучить особенно тщательно, так как нередко в продажу поступают ГАБы с заниженными арендными ставками, тогда как стоимость квадратного метра помещения высока. Получается, что покупатель слишком много заплатит за сам объект недвижимости, но будет получать доход от аренды ниже рынка. Это может быть связано в том числе с тем, что с арендатором заключён долгосрочный договор с возможностью лишь небольшой годовой индексации. Допустим, за пять лет ставки аренды сильно выросли, но по условиям договора довести их до актуальных рыночных невозможно. В такой ситуации собственнику бывает проще продать помещение как ГАБ, чем пытаться расторгнуть договор с арендатором и выплачивать большую неустойку. Вопреки ожиданиям такие проблемы нередко встречаются с некоторыми популярными сетевыми арендаторами.