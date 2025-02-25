Министр культуры Любимова: туркам пришелся по вкусу «Холоп»

Одна из самых кассовых российских комедий «Холоп» пришлась по вкусу многим турецким зрителям, заявила в беседе с aif.ru министр культуры России Ольга Любимова.
«А туркам пришелся по вкусу наш “Холоп”. Франшизу купили сразу несколько стран. Успех, думаю, обусловлен запросом на социальную справедливость. Помните главного героя? Мажор, который стал крепостным, бесправным конюхом. Такой сюжет цепляет, триггерит многих молодых людей в разных странах мира», — отметила она.
По словам главы Минкультуры РФ, «Холоп» уже вышел на экраны на французском и турецком языках. При этом, продолжила Любимова, в России тем временем работают над третьей частью комедийной картины.
Кроме того, министр также высказалась о том, что сериалы турецкого производства имеют большую популярность в России. По ее словам, это связано с тем, что «турецкие сериалы — сентиментальные, пронзительные, они рвут сердца наших женщин».
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