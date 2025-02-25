«Мир будет зависеть от нас». Как изменение климата сделает Россию глобальной «житницей»

Деградация мерзлоты неизбежно означает проседание почвы, а значит, потерю устойчивости всевозможных зданий и конструкций. Кроме того, в мерзлотной земле хранятся огромные массы метана, которые по мере таяния будут высвобождаться, поступать в атмосферу и усиливать парниковый эффект. Тем не менее Александр Кононов выразил надежду, что после преодоления трудного переходного периода человечество адаптируется к новым условиям, а в России в конце концов начнёт ощущаться и польза от глобальных изменений.