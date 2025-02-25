Макрон заявил, что выступает за возобновление диалога по Украине с Путиным

Французский лидер Эммануэль Макрон поддержал быстрое достижение договорённости по Украине, он отметил, что мир «не должен являться хрупким».
По словам президента Франции, многие европейские государства готовы направить своих военнослужащих Украину в качестве «гарантий безопасности» после того, как будет подписано мирное соглашение.
Макрон утверждает, что миротворцев могут направить и многие страны в ЕС, и государства за его пределами.
Кроме того, Макрон заявил, что он выступает за возобновление диалога по Украине с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Заявления прозвучали на совместной пресс-конференции Макрона с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.
Напомним, Путин заявил, что не против участия ЕС в урегулировании на Украине. Трамп также проинформировал, что он заявил, что не против отправки миротворцев из европейских стран на Украину.
Ранее сообщалось, что Макрон положил руку на колено Трампу при общении в Вашингтоне.