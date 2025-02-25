Хакеры раскрыли имя создателя биткоина, им оказался американец Брэм Коэн

Анонимная хакерская группировка опубликовала скриншоты, на которых авторами идеи создания криптовалюты значатся именно Брэм Коэн и Лен Сассемен. Первый также являлся автором сетевого протокола BitTorrent, а второй занимался проектами по сохранению анонимности в Сети. В слитой переписке программистов содержится обсуждение биткоина и того, как назвать создателя виртуальной монеты. Они договорились использовать распространённую японскую фамилию Накамото, а в качестве имени — слово «Сатоши». Последнее переводится как «умный».