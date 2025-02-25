Бастрыкин потребовал разобраться с падающим фасадом дома во Владивостоке

«Следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в релизе.
Следователи утверждают, что во Владивостоке рушится часть фасада многоквартирного дома, что представляет угрозу безопасности жителей. При этом обращения граждан в управляющую компанию ни к чему не привели, и проблема осталась нерешенной.
В дело включался СКР, а глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления по Приморью доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.