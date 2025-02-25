Захарова обратилась к жителям Сербии на сербском языке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после сообщений о том, что Будапешт поддержал антироссийскую резолюцию в ГА Организации Объединённых Наций обратилась к жителям Сербии.
«Моим сербским друзьям! Znamo da nas srpski narod nece izdati. Mi citamo odjeke vasih srdca, neravnodusnih i punih podrske. Osecamo ljubav naroda Srbije. Sve ostalo cemo preziveti. I pobedicemo! Zato sto nacizam mora da bude zaustavljen!», — написала она в Telegram.
Обращение написано на сербском языке. В нём сказано, что россияне знают, что сербский народ их не предаст.
«Мы читаем отголоски ваших сердец, неровные и полные поддержки. Мы чувствуем любовь народа Сербии. Всё остальное мы переживём. И мы победим! Потому что нацизм должен быть остановлен!», — говорится в сообщении Захаровой.
ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию по украинскому конфликту. Сербский лидер Александр Вучич заявил, что делегация Сербии проголосовала за резолюцию «по ошибке».