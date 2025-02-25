Выставка «Память сильнее времени. Дважды победители» открылась в Музее Победы

В экспозицию вошли около 100 экспонатов. Это поражённая российскими бойцами беспилотная техника и другие трофеи, взятые в ходе боевых действий, а также повреждённые обстрелами дорожные знаки. На выставке представлены ещё и документальные кадры, на которых запечатлена трагедия мирных жителей освобождённых регионов. Экспозиция организована Министерством энергетики РФ, Министерством культуры РФ, Министерством обороны РФ, фондом «Защитники Отечества», Общероссийским народным фронтом и Музеем Победы.