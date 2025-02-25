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Выставка «Память сильнее времени. Дважды победители» открылась в Музее Победы

Торжественное открытие первого этапа выставки «Память сильнее времени. Дважды победители» состоялось 24 февраля в Музее Победы. В церемонии приняли участие министр энергетики Сергей Цивилёв, председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва и другие почётные гости.

В экспозицию вошли около 100 экспонатов. Это поражённая российскими бойцами беспилотная техника и другие трофеи, взятые в ходе боевых действий, а также повреждённые обстрелами дорожные знаки. На выставке представлены ещё и документальные кадры, на которых запечатлена трагедия мирных жителей освобождённых регионов. Экспозиция организована Министерством энергетики РФ, Министерством культуры РФ, Министерством обороны РФ, фондом «Защитники Отечества», Общероссийским народным фронтом и Музеем Победы.

Также в этот день в Музее Победы торжественно внесли 65 новых имён участников специальной военной операции на Мемориальную стену Героев РФ. По словам заместителя генерального директора учреждения Фёдора Смуглина, за каждым из этих имён — подвиг, совершённый с верой в себя и Отечество.

«Сегодня 65 фамилий мы вписываем на нашу мемориальную стену. Долг — Родине. Честь — никому. Эти слова можно сказать обо всех наших героях», — отметил он.

А в Кемерово недавно открылась выставка в честь подразделения «Альфа» КГБ СССР. Гостям представили документальные фотографии о реальных событиях, связанных с подготовкой и участием сотрудников подразделения в боевых операциях.