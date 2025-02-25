Иркутский авиационный завод получил партию двигателей ПД-14 для самолета МС-21

Иркутский авиационный завод получил партию серийных авиадвигателей ПД-14 для установки на импортозамещенный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения МС-21.
Как стало известно КП-Иркутск, для двигателя специально изготовили лопатки вентилятора из легчайшего титана. Также специалистами были созданы еще 16 критических технологий, включающих новые материалы, покрытия и конструктивные решения.
Сейчас делается всевозможное, чтобы скорее начать испытания лайнера. После чего можно будет приступать к серийному производству. Из-за ограниченных сроков сборка самолета, разработка и производство комплектующих, бортовых систем, а также испытательные полеты ведутся одновременно.
Отметим, на сегодняшний день двигатель ПД-14 производят лишь Россия, США, Великобритания, Франция и Китай.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за прошедшую неделю в Иркутской области 21 767 сибиряков заболели ОРВИ, еще 284 — гриппом.