Иркутский авиационный завод получил партию двигателей ПД-14 для самолета МС-21

Сейчас делается всевозможное, чтобы скорее начать испытания лайнера. После чего можно будет приступать к серийному производству. Из-за ограниченных сроков сборка самолета, разработка и производство комплектующих, бортовых систем, а также испытательные полеты ведутся одновременно.