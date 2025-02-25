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Иркутский авиационный завод получил партию двигателей ПД-14 для самолета МС-21

Сейчас делается всевозможное, чтобы скорее начать испытания лайнера.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутский авиационный завод получил партию серийных авиадвигателей ПД-14 для установки на импортозамещенный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения МС-21.

Как стало известно КП-Иркутск, для двигателя специально изготовили лопатки вентилятора из легчайшего титана. Также специалистами были созданы еще 16 критических технологий, включающих новые материалы, покрытия и конструктивные решения.

Сейчас делается всевозможное, чтобы скорее начать испытания лайнера. После чего можно будет приступать к серийному производству. Из-за ограниченных сроков сборка самолета, разработка и производство комплектующих, бортовых систем, а также испытательные полеты ведутся одновременно.

Отметим, на сегодняшний день двигатель ПД-14 производят лишь Россия, США, Великобритания, Франция и Китай.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за прошедшую неделю в Иркутской области 21 767 сибиряков заболели ОРВИ, еще 284 — гриппом.